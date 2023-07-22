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В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения для I группы специальностей.
Наука и образование
22 июля 2023 г. 06:41
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения для I группы специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе, начнутся сегодня в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим завершается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- лист пропуска на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Ожидается, что в сегодняшнем экзамене примет участие 22 441 абитуриент.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün DİM I ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirir

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