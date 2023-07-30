В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в военные лицеи

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки гизирей (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки гизирей (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны пройдут в Баку и Нахчыване, а экзамен для приема на курсы подготовки гизирей - в Баку.

Ожидается, что во вступительных экзаменах в военные лицеи примут участие 1 118 абитуриентов, а во вступительных экзаменах на курсы подготовки гизирей - 118 абитуриентов.