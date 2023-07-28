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В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в военные лицеи

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в военные лицеи 09:28 30 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки гизирей (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.
Наука и образование
28 июля 2023 г. 10:12
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в военные лицеи

30 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и на курсы подготовки гизирей (на уровне среднего образования) при Национальном университете обороны.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В экзаменах ожидается участие 1299 абитуриентов.

Вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны будут проводиться в Баку и Нахчыване, а экзамен для приема на курсы подготовки гизирей - в Баку.

Ожидается, что во вступительных экзаменах в военные лицеи примут участие 1118 абитуриентов, а во вступительных экзаменах на курсы подготовки гизирей - 118 абитуриентов.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi liseylərə və gizir hazırlığı kursuna qəbul imtahanları keçiriləcək

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