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В Азербайджане пройдут вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку и экзамен на соискание ученой степени доктора философии.
Наука и образование
12 июня 2022 г. 06:01
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку и экзамен на соискание ученой степени доктора философии.

Как передает Report, экзамены начнутся в 11:00.

Допуск завершается в 10:45, за 15 минут до его начала.

Всего в экзаменах примут участие 2 218 человек. На вступительный экзамен в докторантуру зарегистрировались 1 718 человек (1 672 человека - английский язык, 24 человека - французский язык, 22 человека - немецкий язык), на доктора философии - 491 человек (470 человек - английский язык, 14 человек - французский язык, 7 человек - немецкий язык). Девять иностранцев сдадут экзамен по азербайджанскому языку.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün doktorantura və dissertanturaya xarici dildən qəbul imtahanı keçiriləcək

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