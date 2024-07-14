В Азербайджане пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 июля проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей, а также экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы DT и TC.
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В ГЭЦ рекомендовали абитуриентам прийти в указанное в "Листе пропуска на экзамен" время во избежание массовости.
Кандидаты, приходящие на экзамен, должны иметь при себе:
- "Лист пропуска на экзамен";
- оригинал документа, удостоверяющего личность:
а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;
б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.
Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).
В экзаменах ожидается участие 33 083 абитуриентов, в том числе по I группе - 22 888, по IV - 5 039, по III - 5 156.