В Азербайджане пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 июля проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей, а также экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы DT и TC.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 14 июля проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей, а также экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы DT и TC.

Как сообщает Report , экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

В ГЭЦ рекомендовали абитуриентам прийти в указанное в "Листе пропуска на экзамен" время во избежание массовости.

Кандидаты, приходящие на экзамен, должны иметь при себе:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

В экзаменах ожидается участие 33 083 абитуриентов, в том числе по I группе - 22 888, по IV - 5 039, по III - 5 156.