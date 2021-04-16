В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс)

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс).

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45 - заканчивается режим пропуска абитуриентов. Пришедшие после указанного времени не будут допущены к экзаменам.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" с 5 апреля на сайте ГЭЦ через интернет.

Напомним, что в городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 115 экзаменационных зданий, 2 001 экзаменационный зал. Для управления экзаменами были назначены 115 общих руководителей экзаменов, 334 руководителя экзаменов, 2 490 преподавателей-контролеров, 230 сотрудников режима пропуска (охраны), 115 представителей зданий.

Во вчерашних экзаменах приняли участие 8 124 человека, в экзаменах, которые пройдут 16 апреля - 18 367 человек, в общей сложности 26 491 ученик.