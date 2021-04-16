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В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс)
Наука и образование
16 апреля 2021 г. 07:00
В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет очередные выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 класс).

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45 - заканчивается режим пропуска абитуриентов. Пришедшие после указанного времени не будут допущены к экзаменам.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" с 5 апреля на сайте ГЭЦ через интернет.

Напомним, что в городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 115 экзаменационных зданий, 2 001 экзаменационный зал. Для управления экзаменами были назначены 115 общих руководителей экзаменов, 334 руководителя экзаменов, 2 490 преподавателей-контролеров, 230 сотрудников режима пропуска (охраны), 115 представителей зданий.

Во вчерашних экзаменах приняли участие 8 124 человека, в экзаменах, которые пройдут 16 апреля - 18 367 человек, в общей сложности 26 491 ученик.

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