В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группам BA и BB.
Об этом
Для участия в экзамене зарегистрировались 2 214 кандидатов. Прибывающие на экзамен лица в обязательном порядке должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен", который можно распечатать, перейдя по
Экзамен начнется в 10:00. Кандидаты, явившиеся к экзаменационному зданию позднее 09:45, не будут допущены к экзамену.