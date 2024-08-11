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В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу

В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (адми
Наука и образование
11 августа 2024 г. 08:41
В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группам BA и BB.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГЭЦ.

Для участия в экзамене зарегистрировались 2 214 кандидатов. Прибывающие на экзамен лица в обязательном порядке должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен", который можно распечатать, перейдя по ссылке.

Экзамен начнется в 10:00. Кандидаты, явившиеся к экзаменационному зданию позднее 09:45, не будут допущены к экзамену.

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