В Азербайджане пройдут экзамены в резидентуру

Сегодня состоится первый этап (1-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Сегодня состоится первый этап (1-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, экзамены пройдут в Баку и Нахчыване.

Участники должны иметь при себе "Пропускной лист", памятку, удостоверение личности и справку о здоровье.

Экзамены, которые начнутся в 11:00, продлятся 2 часа 30 минут. За 15 минут до их начала - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

Для участия в первом этапе (1-я попытка) зарегистрировались 1 279 кандидатов.