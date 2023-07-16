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В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в резидентуру

В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет экзамен первого этапа вступительного экзамена в ординатуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, вторая попытка).
Наука и образование
16 июля 2023 г. 07:17
В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет экзамен первого этапа вступительного экзамена в ординатуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, вторая попытка).

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене примут участие 1 044 кандидата. Из них 778 человек будут сдавать экзамен по азербайджанскому, а 266 - по русскому сектору. Среди подавших заявки 444 парня и 600 девушек. 220 человек являются выпускниками текущего года, 422 человека - предыдущих лет, 7 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен, который пройдет в Баку и Нахчыване, начинается в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. В 09:45 в здание проведения экзамена кандидаты допускаться уже не будут.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün mindən çox namizəd rezidenturaya qəbul imtahanı verəcək

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