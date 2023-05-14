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В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру

В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет сегодня первый этап (1-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).
Наука и образование
14 мая 2023 г. 08:00
В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет сегодня первый этап (1-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Как сообщили Report, в экзамене примут участие 1 302 кандидата.

Из них 1 002 человека сдадут экзамен по азербайджанскому сектору, а 300 человек – по русскому. Для участия в экзамене подали заявки 566 юношей и 736 девушек. Среди них 314 человек – выпускники этого года, 587 – предыдущих лет. 401 человек – студенты, которые завершат обучение в последующие годы. 9 кандидатов – иностранные граждане.

Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 11:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до начала экзамена, пришедшие после 10:45 на экзамен допущены не будут.

Участники экзамена должны скачать лист пропуска на экзамен с сайта ГЭЦ. Кроме того, им будет представлена памятка, где приведены правила и рекомендации, связанные с экзаменационным процессом.

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Версия на азербайджанском языке DİM rezidenturaya qəbul imtahanı keçirir

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