В Азербайджане пройдет экзамен на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет экзамен на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам для кандидатов, получающих образование или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.
В экзамене примут участие 309 кандидатов. Для сдачи экзамена по английскому языку зарегистрировались 302, по французскому - 3, по немецкому - 4 человека.
Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване и начнется в 11:00. За 15 минут до начала - в 10:45 - пропуск участников в экзаменационные здания будет прекращен.
Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:
- лист пропуска на экзамен;
- оригинал документа, удостоверяющего личность.
Кандидатам необходимо прибыть к месту проведения тестирования в указанное в пропускном листе время.
Продолжительность экзамена - 2 часа 30 минут. Первые полтора часа отводятся на ответы на тестовые задания, а последний час - на выполнение письменного задания.
Всего было выделено два экзаменационных зала, четыре экзаменационных руководителя, два общих экзаменационных руководителя, 31 преподаватель-контролер, четверо сотрудников, осуществляющих режим пропуска.