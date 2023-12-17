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В Азербайджане пройдет блок-экзамен по знанию иностранного языка на уровне докторантуры и диссертации

В Азербайджане пройдет блок-экзамен по знанию иностранного языка на уровне докторантуры и диссертации Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет блок-экзамен по знанию иностранного языка на уровне докторантуры и диссертации.
Наука и образование
17 декабря 2023 г. 08:41
В Азербайджане пройдет блок-экзамен по знанию иностранного языка на уровне докторантуры и диссертации

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет блок-экзамен по знанию иностранного языка на уровне докторантуры и диссертации.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Он пройдет в устной форме с помощью компьютерной программы. Придя на экзамен, участники должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной билет.

Кандидаты должны иметь при себе удостоверение личности и "Пропускной лист на экзамен".

При отсутствии какого-либо из указанных документов или наличии несоответствия между ними участник не будет допущен к экзамену.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün doktorantura və dissertantura səviyyəsində xarici dil üzrə danışıq bloku imtahanı keçiriləcək

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