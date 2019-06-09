В Азербайджане пройдёт второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников

В Азербайджане 9 июня состоится второй этап выпускных экзаменов для учеников 9-х классов средних общеобразовательных школ.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), второй этап выпускных экзаменов пройдёт в Гяндже, Лянкяране, Нафталане, Шеки, Сумгайыте, Абшероне, Агдаме, Агсу, Астаре, Барде, Билясуваре, Дашкесане, Гёранбое, Гёйгёле, Имишли, Кюрдамире, Огузе, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Шабране, Шамахе, Самухе, Тертере, Хачмазе, Евлахе и Зардабе.

В экзаменах в целом предусматривается участие 40234 учащихся.

Экзамен начнется в 11:00.

Ученики могут распечатать свои "пропускные листы на экзамен" посредством интернета.

Для проведения второго этапа выпускных экзаменов в городах и районах ученикам 9-х классов выделено 89 зданий.

В некоторых экзаменационных зданиях предусмотрено применение программно-технического обеспечения на основе технологии Face Recognition (распознавание лица).

Для управления экзаменами в целом выделено 89 общих экзаменационных руководителей, 279 экзаменационных руководителей, 3340 учителей-наблюдателей, 286 сотрудников, организующих пропуск в здание, 89 представителей зданий.