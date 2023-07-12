В Азербайджане проходит тестовый этап конкурса по приему на работу учителей

В Азербайджане проходят тестовый этап конкурса по приему на работу учителей на 2023-2024 учебный год.

В Азербайджане проходит тестовый этап конкурса по приему на работу учителей на 2023-2024 учебный год.

Как сообщает Report, сегодня были приглашены кандидаты на первую сессию экзаменов по истории, географии, а на вторую - по предметам информатики, физики и французского языка. Им дается 150 минут времени.

Отметим, что экзамены стартовали 11 июля и продлятся до 15 июля. Всего в конкурсах, проводимых в 29 экзаменационных центрах в 13 городах страны, примут участие около 58 тысяч кандидатов. Каждый из них сможет ознакомиться с датой и местом проведения экзаменов, зайдя на свои личные страницы.