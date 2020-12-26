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В Азербайджане продлен срок дистанционного образования

В Азербайджане продлен срок дистанционного образования Срок действия решения продлен до 31 января
Наука и образование
26 декабря 2020 г. 14:54
В Азербайджане продлен срок дистанционного образования

В Азербайджанской Республике продлен срок дистанционного обучения.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов внес изменения в постановление номер 430 от 29 октября 2020 года "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, функционирующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима".

Согласно изменениям, срок действия решения продлен до 31 января. Таким образом, дистанционная форма обучения на территории страны продлится до 31 января.

Отметим, что согласно постановлению, со 2 ноября 2020 года во всех учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима, будет обеспечена организация учебного и учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda distant təhsilin müddəti uzadıldı

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