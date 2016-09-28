В Азербайджане приступили к применению контрольных марок для пресечения пиратства

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В целях обеспечить исполнение закона "Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством" Агентство по авторским правам приступило к раздаче контрольных марок для наклеивания их на копии объектов авторского права (аудиовизуальные произведения, фонограммы, компьютерные программы, информационные сборники, книги).

Как сообщили в Агентстве в ответ на запрос Report, применение контрольных марок осуществляется в соответствии с утвержденными решением Кабмина "Правилами форм, учета, использования и выдачи контрольных марок".

"Применение контрольных марок заметно сократит уровень пиратства на рынке товаров интеллектуальной собственности. На основе обращений, поступивших от издательств (в том числе из ОАО "Şərq-Qərb", ООО "Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya", ООО "Radius", ООО "Aspoliqraf LTD" и "Altun-Kitab nəşriyyatı"), получивших от министерства образования разрешение на издание дополнительных копий учебников, Агентство по авторским правам обеспечило их контрольными марками", - говорится в информации.