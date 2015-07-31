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    ​В Азербайджане приступили к мониторингу школьных форм

    Пока аккредитованными органами сертифицированы школьные формы, изготавливаемые двумя предприятиями

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Служба госконтроля по техническому регулированию и стандартизации при Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам приступила к мониторингам для выявления соответствия школьных форм стандартам.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы комитета.

    Цель мониторингов заключается в выявлении и пресечении случаев продажи не имеющих сертификата соответствия, нормативных документов некачественных школьных форм, промаркированных фальшивым товарным знаком.

    Согласно законодательству, школьные формы производятся предприятиями на основе находящихся в силе межгосударственных стандартов (стандарт ГОСТ 25294-2003 "Верхняя одежда для школьников и школьниц") на основе зарегистрированных государством требований технических показателей, в которых должны отразиться обязательные требования по качеству продукции, внешней вид школьного комплекта и рисунок модели.

    После проведения лабораторного обследования должно быть подтверждено соответствие товара требованиям нормативных документов и он должен получить сертификат аккредитованных в Государственной службе аккредитации органов.

    В настоящее время в республике соответствующими аккредитованными органами сертифицированы школьные формы, изготавливаемые двумя предприятиями. 

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