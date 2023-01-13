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В Азербайджане приостановлена работа электронной системы перевода школьников 

В Азербайджане приостановлена работа электронной системы перевода школьников  В Азербайджане временно приостановила работу система электронного перевода учащихся из одной общеобразовательной школы в другую в первом полугодии 2022-2023 учебного года.
Наука и образование
13 января 2023 г. 17:00
В Азербайджане приостановлена работа электронной системы перевода школьников 

В Азербайджане временно приостановлена работа системы электронного перевода учащихся из одной общеобразовательной школы в другую в первом полугодии 2022-2023 учебного года.

Как сообщает Report, общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате возобновления работы системы.

Отметим, что онлайн-система начала действовать с 15 августа 2019 года посредством портала www.sy.edu.az. Электронный формат служит прозрачности процесса смены учебного заведения и предотвращению злоупотреблений.

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