В Азербайджане приостановлена работа электронной системы перевода школьников

В Азербайджане временно приостановила работу система электронного перевода учащихся из одной общеобразовательной школы в другую в первом полугодии 2022-2023 учебного года.

В Азербайджане временно приостановлена работа системы электронного перевода учащихся из одной общеобразовательной школы в другую в первом полугодии 2022-2023 учебного года.

Как сообщает Report, общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате возобновления работы системы.

Отметим, что онлайн-система начала действовать с 15 августа 2019 года посредством портала www.sy.edu.az. Электронный формат служит прозрачности процесса смены учебного заведения и предотвращению злоупотреблений.