В Азербайджане приостановлена работа электронной системы перевода школьников 

В Азербайджане временно приостановлена работа системы электронного перевода учащихся из одной общеобразовательной школы в другую в первом полугодии 2022-2023 учебного года.
Как сообщает Report, общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате возобновления работы системы.
Отметим, что онлайн-система начала действовать с 15 августа 2019 года посредством портала www.sy.edu.az. Электронный формат служит прозрачности процесса смены учебного заведения и предотвращению злоупотреблений.