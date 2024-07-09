В Азербайджане прием в детские сады начнется со следующей недели

16 июля в 11:00 в Азербайджане начнется регистрация на прием в детские сады.

16 июля в 11:00 в Азербайджане начнется регистрация на прием в детские сады.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов.

По его словам, процесс зачисления детей в образовательные учреждения в региональных управлениях образования и Нахчыванской Автономной Республике начнется 19 июля, а в Баку - 26 июля.

Аббасов отметил, что принятые в образовательное учреждение дети могут приступить к обучению с 1 сентября, после завершения формирования групп: "Прием на свободные места осуществляется в течение всего года через систему электронного приема документов на сайте www.bq.edu.az. С 16 мая создание очереди в электронной системе временно ограничено. Родители, не имеющие возможности зарегистрироваться в системе лично, могут обратиться в центры ASAN xidmət".