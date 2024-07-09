О нас

В Азербайджане прием в детские сады начнется со следующей недели

В Азербайджане прием в детские сады начнется со следующей недели 16 июля в 11:00 в Азербайджане начнется регистрация на прием в детские сады.
Наука и образование
9 июля 2024 г. 12:24
В Азербайджане прием в детские сады начнется со следующей недели

16 июля в 11:00 в Азербайджане начнется регистрация на прием в детские сады.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов.

По его словам, процесс зачисления детей в образовательные учреждения в региональных управлениях образования и Нахчыванской Автономной Республике начнется 19 июля, а в Баку - 26 июля.

Аббасов отметил, что принятые в образовательное учреждение дети могут приступить к обучению с 1 сентября, после завершения формирования групп: "Прием на свободные места осуществляется в течение всего года через систему электронного приема документов на сайте www.bq.edu.az. С 16 мая создание очереди в электронной системе временно ограничено. Родители, не имеющие возможности зарегистрироваться в системе лично, могут обратиться в центры ASAN xidmət".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Uşaq bağçalarına qəbul üçün qeydiyyat gələn həftədən başlayır

Экслюзивные новости

Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
8 июля 2024 г. 10:23
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi