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В Азербайджане состоится выставка, посвященная образованию в Малайзии

В Азербайджане состоится выставка, посвященная образованию в Малайзии Первая выставка, посвященная образовательным возможностям Малайзии, пройдет в Азербайджане в декабре.
Наука и образование
26 августа 2022 г. 11:12
В Азербайджане состоится выставка, посвященная образованию в Малайзии

Первая выставка, посвященная образовательным возможностям Малайзии, пройдет в Азербайджане в декабре.

Как передает Report, об этом посол Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлан бин Юсуф заявил журналистам.

По его словам, азербайджанским студентам будет предоставлена стипендия для получения образования в этой стране.

"Для Азербайджана самыми популярными странами для получения образования являются Турция, Украина и Россия, поэтому мы хотим предложить альтернативу. Ведь образование - это паспорт в будущее", заявил посол.

Дато Юбазлан бин Юсуф отметил, что Малайзия стала важным экономическим представителем в регионе с развитой экономикой, но помимо этого страна также является хабом в образовательной сфере. Так, на сегодняшний день в Малайзии обучаются студенты из 162 стран.

Кроме того, 82% международных студентов получают также финансовую поддержку, им предоставляются специальные студенческие кредиты и стипендия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Malayziyada təhsilə həsr olunmuş sərgi keçiriləcək
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to host exhibition dedicated to education in Malaysia

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