В Азербайджане предложено ввести новый штраф

"Новосозданный Центр мониторинга при Государственной языковой комиссии будет не только выполнять текущую работу, но и проводить мониторинг вкладышей импортируемых в Азербайджан товаров".

Об этом Report сказал директор Института языкознания им. Насими НАНА, академик Мохсун Нагисойлу.

"Наша работа состоит в сохранении чистоты языка и соблюдении литературных норм. Кроме того, мы будем проводить мониторинги вкладышей импортируемой в Азербайджан продукции. После мониторинга вкладышей лекарственных препаратов мы добились их ясного перевода и толкования", - отметил он.

По словам академика, предложено штрафовать структуры, физических и юридических лиц, не соблюдающих нормы литературного языка.