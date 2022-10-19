О нас

В Азербайджане предлагается выдавать докторантам академический отпуск

В Азербайджане предлагается выдавать докторантам академический отпуск "Докторантам не предоставляется академический отпуск. Я предлагаю рассмотреть этот вопрос".
Наука и образование
19 октября 2022 г. 11:47
В Азербайджане предлагается выдавать докторантам академический отпуск

"Докторантам не предоставляется академический отпуск. Я предлагаю рассмотреть этот вопрос".

Как передает Report, об этом заявила член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Камила Алиева в ходе обсуждения проекта предлагаемых изменений в закон “Об образовании”.

Она отметила, что бакалавров иногда исключают из университета, несмотря на то, что они учатся по болонской системе. Депутат не считает это правильным: "Бакалавр может изъявить желание окончить университет не за 4, а за 8 лет. Он заплатит и завершит свое образование".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda doktorantlara akademik məzuniyyət verilməsi təklif olunur

Самое читаемое

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
Лавров: ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению
Лавров: ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению
12 октября 2022 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi