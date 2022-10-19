В Азербайджане предлагается выдавать докторантам академический отпуск

"Докторантам не предоставляется академический отпуск. Я предлагаю рассмотреть этот вопрос".

"Докторантам не предоставляется академический отпуск. Я предлагаю рассмотреть этот вопрос".

Как передает Report, об этом заявила член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Камила Алиева в ходе обсуждения проекта предлагаемых изменений в закон “Об образовании”.

Она отметила, что бакалавров иногда исключают из университета, несмотря на то, что они учатся по болонской системе. Депутат не считает это правильным: "Бакалавр может изъявить желание окончить университет не за 4, а за 8 лет. Он заплатит и завершит свое образование".