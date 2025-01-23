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В Азербайджане предлагается ввести в общеобразовательных учреждениях урок по медиаграмотности

В Азербайджане предлагается ввести в общеобразовательных учреждениях урок по медиаграмотности В Азербайджане предложили ввести в общеобразовательных учреждениях урок по медиаграмотности.
Наука и образование
23 января 2025 г. 11:00
В Азербайджане предлагается ввести в общеобразовательных учреждениях урок по медиаграмотности

В Азербайджане предложили ввести в общеобразовательных учреждениях урок по медиаграмотности.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека выступила депутат Севиль Микаилова.

По ее словам, несмотря на неоднократные обращения, этот вопрос до сих пор не нашел решения.

Депутат также считает важным уделить больше внимания вопросам права на возвращение западных азербайджанцев в рамках правозащитной деятельности.

Кроме того, Микаилова подчеркнула необходимость разработки новых законопроектов, связанных с искусственным интеллектом.

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Версия на азербайджанском языке Deputat məktəblərdə media savadlılığının tədris olunmasını təklif edib

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