В Азербайджане предлагается разработать план мероприятий по борьбе с буллингом

"Большую проблему на данный момент представляют буллинг и кибербуллинг. Этот вопрос серьезно беспокоит и нас. В связи с этим должен быть подготовлен обширный план мероприятий, и борьба в школах и других общественных местах должна быть усилена".

"Большую проблему на данный момент представляют буллинг и кибербуллинг. Этот вопрос серьезно беспокоит и нас. В связи с этим должен быть подготовлен обширный план мероприятий, и борьба в школах и других общественных местах должна быть усилена".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, в рамках подписанного в 2020 году меморандума о сотрудничестве между UNICEF и Коллегией адвокатов в сфере защиты прав детей состоялись мероприятия: "Проведена встреча и оказана бесплатная юридическая помощь детям, которые до 3-х лет проживали с матерями в пенитенциарных учреждениях, а после 3-х лет были переданы в детские дома".

A.Багиров отметил, что также немало детей подвергаются домашнему насилию.