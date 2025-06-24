В Азербайджане предлагается продлить начальное образование до 5 лет

В Азербайджане предлагается продлить начальное образование до 5 лет.

В Азербайджане предлагается продлить начальное образование до 5 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Вашингтонского центра Университета ADA Галиб Мамед на VIII Международной образовательной конференции ADA, проводимой в партнерстве с Министерством науки и образования.

По его мнению, существующая 11-летняя модель школьного образования не является оптимальной.

"Концепция среднего и полного среднего образования в школах должна быть изменена. Необходимо увеличить срок начального образования до 5 лет. Сегодняшнее образование несбалансированное. Мы набиваем рюкзаки детей учебниками, отправляем их в школу и ожидаем, что они наберут 700 баллов на экзаменах. Мы лишаем их радости. Грамотность и знания необходимы, но прежде всего мы должны воспитывать личность. Сначала следует привить ребенку любовь к чтению, книгам, уважение к учителю. В этом должна заключаться суть начального образования".

Эксперт подчеркнул, что ученик должен сам выбирать специальность:

"В современном мире так принято. Мы должны создать новую модель. Качественное образование уже является привилегией. Мы должны сделать образование финансово доступным".