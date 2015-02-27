​В Азербайджане предлагается оплачивать жилье нуждающимся студентам за государственный счет

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Омбудсмен выступила с предложением включить в программу средних школ, вузов и ссузов независимый предмет "Права человека".

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном отчете омбудсмена на 2014 год.

В отчете также рекомендуется определение административной ответственности для лиц, виновных в уклонении детей от обязательного образования, повышение ответственности родителей и педагогов, а также усовершенствование регулирующей обязанности родителей нормативно-правовой базы.

Кроме того, выдвинуто предложение об обеспечении местами в общежитиях нуждающихся студентов, обучающих в вузах и ссузах по государственному заказу. А в случае отсутствия мест в общежитиях предлагается выплачивать за студентов арендную плату за жилье.