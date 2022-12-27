В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "Об образовании"

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выдвинуто предложение внести изменения в закон "Об образовании".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выдвинуто предложение внести изменения в закон "Об образовании".

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Фазаил Агамалы.

"Предлагаю, до очередной сессии пересмотреть закон "Об образовании". Действующий закон обсуждался в течение 15 лет, с 1996 года и до 2009 года он подвергался критике на различных платформах, но все же был принят. Однако мы не увидели какого-то развития в образовании. Сегодня закон "Об образовании" как кандалы системы образования Азербайджана", - отметил он.