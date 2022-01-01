В Азербайджане повысилась зарплата работников образования

С сегодняшнего дня повышена ежемесячная заработная плата учителей, директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений.

С сегодняшнего дня повышена ежемесячная заработная плата учителей, директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений.

Как напоминает Report, 17 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, директоров и заместителей директоров этих учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи.

Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года ежемесячные должностные оклады прошедших диагностическую оценку знаний и навыков учителей, директоров и заместителей директоров, работающих в финансируемых из госбюджета общеобразовательных учреждениях, повысились в среднем на 20%, руководителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40%.