В Азербайджане повышены зарплаты директоров, замдиректоров, главных бухгалтеров профучилищ

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сумм ежемесячных должностных окладов работников, занятых управленческой, образовательной деятельностью в государственных учреждениях профессионального образования, в которых про

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сумм ежемесячных должностных окладов работников, занятых управленческой, образовательной деятельностью в государственных учреждениях профессионального образования, в которых проводилась диагностическая оценка знаний педагогов".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Ежемесячный должностной оклад директоров государственных учреждений профессионального образования, в которых проводилась диагностическая оценка знаний учителей, был увеличен с 792 до 871 манатов, ежемесячный должностной оклад заместителей директора, главных бухгалтеров - с 714 до 785 манатов, а ежемесячный должностной оклад заведующих учебной частью - с 636 до 700 манатов.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года.