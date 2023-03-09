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В Азербайджане повышены зарплаты директоров, замдиректоров, главных бухгалтеров профучилищ

В Азербайджане повышены зарплаты директоров, замдиректоров, главных бухгалтеров профучилищ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сумм ежемесячных должностных окладов работников, занятых управленческой, образовательной деятельностью в государственных учреждениях профессионального образования, в которых про
Наука и образование
9 марта 2023 г. 12:16
В Азербайджане повышены зарплаты директоров, замдиректоров, главных бухгалтеров профучилищ

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении сумм ежемесячных должностных окладов работников, занятых управленческой, образовательной деятельностью в государственных учреждениях профессионального образования, в которых проводилась диагностическая оценка знаний педагогов".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Ежемесячный должностной оклад директоров государственных учреждений профессионального образования, в которых проводилась диагностическая оценка знаний учителей, был увеличен с 792 до 871 манатов, ежемесячный должностной оклад заместителей директора, главных бухгалтеров - с 714 до 785 манатов, а ежемесячный должностной оклад заведующих учебной частью - с 636 до 700 манатов.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Peşə məktəblərində direktorların, müavinlərinin, baş mühasiblərin və dərs hissə müdirlərinin maaşı artırılıb

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