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В Азербайджане повышены заработные платы директоров школ и их заместителей

В Азербайджане повышены заработные платы директоров школ и их заместителей В Азербайджане повышены зарплаты директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений.
Наука и образование
17 января 2022 г. 18:46
В Азербайджане повышены заработные платы директоров школ и их заместителей

В Азербайджане повышены зарплаты директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению, ежемесячная заработная плата директоров государственных общеобразовательных учреждений, в которых проводится диагностическая оценка знаний и умений учителей, установлена в размере 799 манатов, должностной оклад заместителей директоров - в размере 719 манатов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məktəb direktorları, müavinlər və müəllimlərin maaşları artırılıb

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