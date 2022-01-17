В Азербайджане повышены заработные платы директоров школ и их заместителей

В Азербайджане повышены зарплаты директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений.

В Азербайджане повышены зарплаты директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению, ежемесячная заработная плата директоров государственных общеобразовательных учреждений, в которых проводится диагностическая оценка знаний и умений учителей, установлена в размере 799 манатов, должностной оклад заместителей директоров - в размере 719 манатов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.