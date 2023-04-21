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В Азербайджане пообещали сохранять русский язык в сфере образования

В Азербайджане пообещали сохранять русский язык в сфере образования Азербайджан будет сохранять русский язык в сфере образования.
Наука и образование
21 апреля 2023 г. 18:29
В Азербайджане пообещали сохранять русский язык в сфере образования

Азербайджан будет сохранять русский язык в сфере образования.

Как передает Report, об этом заявил корреспонденту ТАСС замминистра науки и образования страны Идрис Исаев в кулуарах круглого стола "Вклад Гейдара Алиева в развитие сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской Республики", который состоялся в Астрахани.

"У нас в Азербайджане примерно 329 школ с обучением на русском языке. Количество учеников в них составляет 160 тыс. человек. В русских отделениях вузов обучается 16 тыс. студентов. Я думаю, что мы будем сохранять эту тенденцию, потому что русский язык - это язык общения, учебы, язык обмена опытом", - сказал замминистра.

Исаев подчеркнул, что азербайджанская сторона настроена на сотрудничество с российскими вузами. Он, в частности, сообщил, что с Астраханским государственным университетом обсуждался вопрос обмена преподавателями. "Им нужны преподаватели азербайджанского языка, и мы в этом поможем. А они нам могут помочь преподавателями-предметниками, обучающими на русском языке", - отметил замминистра.

В целом, по его оценкам, сотрудничество между Азербайджаном и Россией в области образования развивается и углубляется. "Сегодня мы обсуждали с министром образования и науки Астраханской области некоторые направления взаимодействия. Я думаю, что мы получим от этого взаимную пользу", - добавил Исаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsildə rus dili qorunub saxlanılacaq

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