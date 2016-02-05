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    Посол: Пакистан открыл программу стипендий для азербайджанских студентов, но она пока не вызвала интереса

    В Азербайджане получают образование около 30 студентов из Пакистана

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "В 2015 году Пакистан открыл 50 стипендий для студентов Бакинского государственного университета, но к сожалению, пока интереса к этой программе нет".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

    Посол также сообщил, что в настоящее время в Баку учатся около 30 студентов из Пакистана: "Раньше их было больше, но из-за языковых барьеров их количество снизилось". 

    Посол также отметил важность повышения информации о прямых рейсах между Баку и Исламабадом, выполняемых Турецкими Авиалиниями.

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