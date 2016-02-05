Посол: Пакистан открыл программу стипендий для азербайджанских студентов, но она пока не вызвала интереса

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "В 2015 году Пакистан открыл 50 стипендий для студентов Бакинского государственного университета, но к сожалению, пока интереса к этой программе нет".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

Посол также сообщил, что в настоящее время в Баку учатся около 30 студентов из Пакистана: "Раньше их было больше, но из-за языковых барьеров их количество снизилось".

Посол также отметил важность повышения информации о прямых рейсах между Баку и Исламабадом, выполняемых Турецкими Авиалиниями.