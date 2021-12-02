О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане полностью может восстановиться традиционное обучение

В Азербайджане полностью может восстановиться традиционное обучение С начала учебного года в Азербайджане 62 школы перешли на дистанционное обучение. Около 10 из них в настоящее время находятся на дистанционном обучении, большинство вернулись к традиционной форме обучения.
Наука и образование
2 декабря 2021 г. 13:55
В Азербайджане полностью может восстановиться традиционное обучение
0 : 00
0 : 00

С начала учебного года в Азербайджане 62 школы перешли на дистанционное обучение. Около 10 из них в настоящее время находятся на дистанционном обучении, большинство вернулись к традиционной форме обучения.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, если нынешняя ситуация сохранится, то в ближайшие недели не останется необходимости проводить обучение в дистанционной форме: "Напомню, что Министерство образования совместно с соответствующими структурами регулярно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в школах и держит этот вопрос под контролем. В последние недели наблюдается определенная стабильность".

Министр отметил, что все меньше школ и классов в настоящее время переходят на дистанционное обучение, поскольку наблюдается низкий уровень заражаемости: "Но пандемия все еще продолжается. Каждый день по стране регистрируется около 1500-2000 случаев заражений. Благодаря тому, что более 90% работников образования вакцинированы, мы можем поддерживать устойчивость в процессе образования".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan may fully restore in-person education in coming weeks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda növbəti həftələrdə ənənəvi tədris tam bərpa oluna bilər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
2 декабря 2021 г. 10:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря 2021 г. 16:51
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
1 декабря 2021 г. 00:00
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
30 ноября 2021 г. 21:59
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
30 ноября 2021 г. 16:29
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
30 ноября 2021 г. 16:17
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
30 ноября 2021 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi