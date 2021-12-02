В Азербайджане полностью может восстановиться традиционное обучение

С начала учебного года в Азербайджане 62 школы перешли на дистанционное обучение. Около 10 из них в настоящее время находятся на дистанционном обучении, большинство вернулись к традиционной форме обучения.

С начала учебного года в Азербайджане 62 школы перешли на дистанционное обучение. Около 10 из них в настоящее время находятся на дистанционном обучении, большинство вернулись к традиционной форме обучения.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, если нынешняя ситуация сохранится, то в ближайшие недели не останется необходимости проводить обучение в дистанционной форме: "Напомню, что Министерство образования совместно с соответствующими структурами регулярно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в школах и держит этот вопрос под контролем. В последние недели наблюдается определенная стабильность".

Министр отметил, что все меньше школ и классов в настоящее время переходят на дистанционное обучение, поскольку наблюдается низкий уровень заражаемости: "Но пандемия все еще продолжается. Каждый день по стране регистрируется около 1500-2000 случаев заражений. Благодаря тому, что более 90% работников образования вакцинированы, мы можем поддерживать устойчивость в процессе образования".