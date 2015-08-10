В Азербайджане подготовлен новый список имен новорожденных

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Терминологическая комиссия при Кабинете министров обнародовала список имен новорожденных в Азербайджане.

Об этом Report сообщила заместитель председателя комиссии Саялы Садыгова.

Она отметила, что список имен будет обнародован после рассмотрения его языковой комиссией НАНА: "Существующий список получен из министерства юстиции. Так, ежедневно новорожденных называют новыми именами, которые регистрируются в министерстве юстиции. В сентябре список будет рассмотрен языковой комиссией НАНА, после утверждения он будет возвращен в министерство юстиции".

Представленный терминологической комиссии министерством юстиции список был пересмотрен и из списка исключены непонятные, смешные имена: "После исследований из списка исключены такие имена как Кесдим, Вор, Джинаяткар, Шушабанд, Стакан, Хияра, Портагал, Лимона, Ансамбль и др. Именем Хияра названы 4-5 девочек в западном регионе. Имя Ковсара оставлено, так как является более или менее понятным".

С.Садыгова отметила, что гражданин вправе назвать своего ребенка любым именем. Она считает, что родители должны быть внимательными при выборе имени для своего ребенка: "Родители должны чувствовать ответственность и не должны забывать, что имена, прежде всего, являются показателем принадлежности народа".

С.Садыгова расценила положительно тот факт, что в последнее время детей называют именами тюркского происхождения, а также из дастана "Деде Горгуд", и подчеркнула, что это является результатом просвещения: "В настоящее время родители не называют детей двойными именами, начинающимися на Гаджи, Эфенди. Однако в некоторых случаях на этом настаивают дедушки и бабушки".

Она отметила, что не запрещается называть детей именами, не входящими в список, так как система имен постоянно развивается благодаря народному творчеству.