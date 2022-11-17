В Азербайджане подготовлен список школ с печным отоплением

"У нас есть конкретный список имеющихся в стране школ с печным отоплением. Согласно этому списку ежегодно в соответствии с госпрограммой проводятся работы по газификации школ или обогреву их за счет иных источников энергии".

"У нас есть конкретный список имеющихся в стране школ с печным отоплением. Согласно этому списку ежегодно в соответствии с госпрограммой проводятся работы по газификации школ или обогреву их за счет иных источников энергии".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Орхан Аббасов.

Он отметил, что целью министерства является постепенное сокращение количества отапливаемых дровами школ.

Заместитель заведующего отделом сказал, что в связи с этим ежегодно выполняется соответствующая работа, много школ ежегодно подключаются к централизованной системе газового отопления.

При этом он добавил, что в некоторых населенных пунктах даже при наличии газа обогревать им школы не удается из-за существующего низкого давления в трубе. Кроме того, аварийное состояние некоторых школ препятствует их газификации.