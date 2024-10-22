В Азербайджане подготовлен новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры

10:08

В Азербайджане подготовлен и представлен в Кабинету Министров новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом политики в сфере науки и высшего образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман на мероприятии "Прием студентов в высшие учебные заведения: анализ и прогнозирование".

Он сообщил, что в настоящее время определены основные стратегические направления политики в сфере науки и высшего образования, по каждому из них предпринимаются практические шаги: "На следующем этапе будет проведена соответствующая работа в связи с докторантурой, включая ее реорганизацию".

Т.Сулейман подчеркнул, что в ближайшие годы будет проведена также оптимизации плана приема в вузы.