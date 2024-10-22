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В Азербайджане подготовлен новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры

В Азербайджане подготовлен новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры 10:08
Наука и образование
22 октября 2024 г. 10:38
В Азербайджане подготовлен новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры

В Азербайджане подготовлен и представлен в Кабинету Министров новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом политики в сфере науки и высшего образования Министерства науки и образования Турхан Сулейман на мероприятии "Прием студентов в высшие учебные заведения: анализ и прогнозирование".

Он сообщил, что в настоящее время определены основные стратегические направления политики в сфере науки и высшего образования, по каждому из них предпринимаются практические шаги: "На следующем этапе будет проведена соответствующая работа в связи с докторантурой, включая ее реорганизацию".

Т.Сулейман подчеркнул, что в ближайшие годы будет проведена также оптимизации плана приема в вузы.

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Версия на азербайджанском языке Bakalavr və magistr üzrə ixtisasların yeni təsnifat layihəsi hazırlanaraq hökumətə təqdim olunub

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