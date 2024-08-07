В Азербайджане подешевела школьная форма

В Азербайджане подешевела школьная форма, предназначенная для нового учебного года.

В Азербайджане подешевела школьная форма, предназначенная для нового учебного года.

Об этом сказал Report начальник отдела Бакинского швейного дома Этибар Азимов.

По его словам, в настоящее время на складе швейного дома имеется более 100 тыс. комплектов школьной формы: "Это означает, что мы полностью готовы к новому учебному году. В этом году цены на брюки и юбки будут отличаться. Брюки и юбки, которые в прошлом году продавались за 25 манатов, в этом году можно будет приобрести за 20 манатов. А стоимость школьных рубашек с коротким рукавом составляет 15 манатов".

Азимов добавил, что в продаже имеется школьная форма для учащихся I-ХI классов любого размера - от 26-го до 60-го.

Он также отметил, что на школьную форму предоставляется гарантия сроком на один год.