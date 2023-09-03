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В Азербайджане почти 600 учащихся сдадут сегодня дополнительный экзамен

В Азербайджане почти 600 учащихся сдадут сегодня дополнительный экзамен Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет дополнительный экзамен для почти 600 учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, а также для тех, кто сдает экзамен
Наука и образование
3 сентября 2023 г. 06:15
В Азербайджане почти 600 учащихся сдадут сегодня дополнительный экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет дополнительный экзамен для почти 600 учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, а также для тех, кто сдает экзамены экстерном.

Как сообщает Report, экзамен будут сдавать также учащиеся, которые не смогли принять участие в экзаменах по азербайджанскому языку (как государственному).

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Учащиеся могли распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте ГЭЦ до 30 августа.

Экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 600-ə yaxın şagird əlavə imtahan verəcək

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