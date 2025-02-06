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В Азербайджане планируют увеличить часы преподавания государственного языка в школах с обучением на иностранных языках

В Азербайджане планируют увеличить часы преподавания государственного языка в школах с обучением на иностранных языках 16:11
Наука и образование
6 февраля 2025 г. 16:37
В Азербайджане планируют увеличить часы преподавания государственного языка в школах с обучением на иностранных языках

В Азербайджане планируется увеличение часов преподавания государственного языка в школах, где обучение ведется на иностранных языках.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.

"Мы увеличили число часов по азербайджанскому языку с 2 до 3 (в неделю). Но при необходимости в последующие годы в школах, где преподавание ведется на иностранных языках, количество часов преподавания азербайджанского языка, будет увеличено. Каждый волен получать образование на любом языке. Но одна из наших главных целей в образовании - не забывать родной язык", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tədrisi digər dillərdə aparılan məktəblərdə Azərbaycan dili fənninin dərs saatı artırıla bilər

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