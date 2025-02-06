В Азербайджане планируют увеличить часы преподавания государственного языка в школах с обучением на иностранных языках

16:11

В Азербайджане планируется увеличение часов преподавания государственного языка в школах, где обучение ведется на иностранных языках.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.

"Мы увеличили число часов по азербайджанскому языку с 2 до 3 (в неделю). Но при необходимости в последующие годы в школах, где преподавание ведется на иностранных языках, количество часов преподавания азербайджанского языка, будет увеличено. Каждый волен получать образование на любом языке. Но одна из наших главных целей в образовании - не забывать родной язык", - сказал он.