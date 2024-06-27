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В Азербайджане планируют привлечь к процессу сертификации директоров школ

В Азербайджане планируют привлечь к процессу сертификации директоров школ В Азербайджане планируют привлечь к процессу сертификации также директоров и заместителей директоров школ.
Наука и образование
27 июня 2024 г. 20:30
В Азербайджане планируют привлечь к процессу сертификации директоров школ

В Азербайджане планируют привлечь к процессу сертификации также директоров и заместителей директоров школ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования и науки Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование".

"Считаем важным привлечь на следующем этапе директоров и их заместителей к процессу сертификации", - отметил министр.

Амруллаев также назвал важным назначение директоров из числа учителей, добившихся высоких результатов на сертификации.

"Если директор школы не знает даже своего предмета, я думаю, это никого не радует. Это не значит, что набравших высокие баллы сразу назначат директорами. Просто приоритет будет отдаваться преподавателям, добившимся высоких результатов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Direktor və direktor müavinləri də sertifikatlaşdırmaya cəlb olunacaqlar

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