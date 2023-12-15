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В Азербайджане планируется привлечь к STEAM-образованию 280 тыс. школьников

В Азербайджане планируется привлечь к STEAM-образованию 280 тыс. школьников В Азербайджане в 2026 году образовательная методика STEAM охватит 280 тыс. школьников.
Наука и образование
15 декабря 2023 г. 11:32
В Азербайджане планируется привлечь к STEAM-образованию 280 тыс. школьников

В Азербайджане в 2026 году образовательная методика STEAM охватит 280 тыс. школьников.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на XVI Съезде учителей Азербайджана.

По словам министра, учителя не проявляют интереса к другим предметам кроме тех, которые преподают сами, что негативно сказывается на усвоении знаний учениками: "Однако в образовательной методике STEAM немного другой подход. К примеру, полет дрона, который многим кажется игрушкой, требует большого внимания. Ученику [для понимания принципа работы дрона] нужно обладать достаточными математическими и другими [предметными] знаниями".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 280 min şagirdin STEAM əsaslı tədrisə cəlb olunması planlaşdırılır

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