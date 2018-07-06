В Азербайджане планируется внеконкурсный прием для получения второго высшего образования

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в ближайшем будущем планируется внеконкурсный прием для получения второго высшего образования".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом права министерства образования Субхи Кязымов.

По его словам, в Азербайджане сейчас гражданин с высшим образованием может быть принят в вузы для получения второго образования вне экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром:

"Если человек с уровнем бакалавра хочет поступить в колледж, он обязательно должен участвовать в экзамене ГЭЦ. При подготовке новых предложений в связи с этим ГЭЦ также согласился с нами, что для человека с высшим образованием для поступления в колледж участие в конкурсе не важно. Новое изменение в закон позволяет лицу с высшим образованием поступить в колледж вне конкурса".

С.Кязымов отметил, что любой гражданин после окончания колледжа для поступления в вуз должен участвовать в конкурсе:

"Однако закон позволяет окончившему ссуз лицу поступить в вуз вне конкурса. В связи с этим будут созданы правила, и будет определено, по каким специальностям в какие вузы можно поступить, и как будут учитываться в вузах кредиты, набранные в колледже".