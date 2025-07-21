В Азербайджане в этом году планируется прием более 32 тыс. студентов в профессиональные учебные заведения

11:09

В Азербайджане в 2025/2026 учебном году планируется прием 32 620 студентов по 152 специальностям в 78 профессиональных учебных заведениях.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

По его словам, число бюджетных мест выросло до 24 280, что составляет 75 % от общего количества мест. "При этом 60 % мест выделено для регионов страны и 40 % - для Баку. Наибольшее количество мест отведено по специальностям повар, портной, электромонтер, мастер маникюра, парикмахер-визажист", - отметил он.

Также отмечено, что участие женщин в профессиональном образовании увеличилось с 29,6 % в 2021 году до 40 % в 2025 году.

"А в некоторых учреждениях число девушек среди выпускников впервые достигло 50%, примеру тому могут служить учебные заведения в Лянкяране", - подчеркнул Керемов.

Он добавил, что интерес к получению профессионального образования за последние пять лет вырос на 71,5 %.