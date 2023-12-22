В Азербайджане письменный экзамен для кандидатов на должность судьи впервые будет проведен в электронном порядке

В здании Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в 10:00 будет организован письменный экзамен для 163 кандидатов, успешно прошедших первый, тестовый этап конкурса.

В здании Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в 10:00 будет организован письменный экзамен для 163 кандидатов на должность судьи, успешно прошедших первый, тестовый этап конкурса.

Как сообщает Report , в соответствии с "Правилами отбора кандидатов, не являющихся судьями, на вакантные должности судей" письменный экзамен впервые будет проводиться в электронной форме.

Темы эссе и нюансы, которые будут учитываться при их оценке, отражены в "Памятке кандидата на должность судьи", размещенной на сайте Судебно-правового совета.

Получить "Лист пропуска на экзамен" можно было с 11 декабря на сайте Судебно-правового совета.

К месту проведения экзамена необходимо прибыть не позднее 09:00, кандидат должен иметь при себе удостоверение личности и "Лист пропуска на экзамен".