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В Азербайджане письменный экзамен для кандидатов на должность судьи впервые будет проведен в электронном порядке

В Азербайджане письменный экзамен для кандидатов на должность судьи впервые будет проведен в электронном порядке В здании Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в 10:00 будет организован письменный экзамен для 163 кандидатов, успешно прошедших первый, тестовый этап конкурса.
Наука и образование
22 декабря 2023 г. 06:15
В Азербайджане письменный экзамен для кандидатов на должность судьи впервые будет проведен в электронном порядке

В здании Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в 10:00 будет организован письменный экзамен для 163 кандидатов на должность судьи, успешно прошедших первый, тестовый этап конкурса.

Как сообщает Report, в соответствии с "Правилами отбора кандидатов, не являющихся судьями, на вакантные должности судей" письменный экзамен впервые будет проводиться в электронной форме.

Темы эссе и нюансы, которые будут учитываться при их оценке, отражены в "Памятке кандидата на должность судьи", размещенной на сайте Судебно-правового совета.

Получить "Лист пропуска на экзамен" можно было с 11 декабря на сайте Судебно-правового совета.

К месту проведения экзамена необходимо прибыть не позднее 09:00, кандидат должен иметь при себе удостоверение личности и "Лист пропуска на экзамен".

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Версия на азербайджанском языке Bu gün hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan ilk dəfə elektron qaydada keçiriləcək

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