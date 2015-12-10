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    В Азербайджане переименован один из институтов

    Постановление в связи с поправками подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования Азербайджанской республики".    

    Как сообщает Report, постановление в связи с поправками подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Согласно изменениям, Бакинский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров переименован в Институт профессионального развития работников образования. 

    Это включено также в список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования.

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