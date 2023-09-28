В Азербайджане отметят 100-летний юбилей академика Зии Буниятова

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Зии Буниятова.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Зии Буниятова.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея академика Зии Буниятова, внесшего ценный вклад в развитие исторической науки в нашей стране, постановляется:

1.Национальной Академии наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем академика Зии Буниятова.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

В декабре 2023 года исполняется 100-летие со дня рождения действительного члена Национальной Академии наук Азербайджана, выдающегося историка и ученого-востоковеда, известного общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки, Героя Советского Союза Зии Муса оглу Буниятова.

Академик Зия Буниятов прошел содержательный путь научного творчества, внес большой вклад в переходе востоковедческой и исторических наук в нашей республике на новый этап развития, в дело организации науки в целом. Обладавший широкой эрудицией ученый сформировал научную школу, состоящую из специалистов, имеющих профессиональную подготовку в области источниковедения и исследования средневекового периода. В фундаментальных исследованиях Зии Буниятова на основе глубокого анализа всесторонне отражена общественно-политическая, социально-экономическая и культурная жизнь средневековых мусульманских восточных государств. Многие редкие источники, впервые представленные им научному сообществу, в совершенной форме переведенные на азербайджанский язык и опубликованные с подробными предисловиями и комментариями, входят в число наиболее достоверных источников, на которые сегодня постоянно ссылаются. Зия Буниятов последовательно и решительно боролся с попытками фальсификации истории азербайджанского народа, всегда отличался позицией патриота-интеллигента в отношении к судьбоносным национальным вопросам.