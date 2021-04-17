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В Азербайджане отметят 100-летие АГПУ

В Азербайджане отметят 100-летие АГПУ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного педагогического университета.
Наука и образование
17 апреля 2021 г. 16:07
В Азербайджане отметят 100-летие АГПУ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного педагогического университета.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В 2021 году исполняется 100 лет с начала деятельности первого высшего педагогического учебного заведения нашей республики – Азербайджанского государственного педагогического университета.

Азербайджанский государственный педагогический университет - одно из высших учебных заведений с богатыми традициями, которое занимает особое место в истории образования в нашей стране. С момента основания Университет всегда достойно выполнял свои обязанности, успешно проводил подготовку научно-педагогических кадров не только для нашей республики, но и для ряда других стран. Среди известных общественных деятелей, деятелей науки и культуры Азербайджана есть много выпускников Университета.

Как специализированное высшее учебное заведение Азербайджанский государственный педагогический университет и сегодня вносит вклад в прогресс независимого Азербайджана успешной деятельностью в сфере подготовки учителей и развития педагогического образования. В университете предпринимаются необходимые шаги по совершенствованию содержания и качества высшего образования с использованием передовых научных достижений, инновационных учебно-образовательных технологий".

Министерству образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем Азербайджанского государственного педагогического университета, Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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