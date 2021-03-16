В Азербайджане отмечают последний вторник Новруза

Сегодня в Азербайджане отмечают последний вторник перед Новруз байрамы - "Торпаг чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечают последний вторник перед Новруз байрамы - "Торпаг чершенбеси".

Report напоминает, что в отличие от предыдущих вторников, этот день в народе проводят его особенно торжественно.

Торжества, которые продолжаются целый день, к вечеру достигают своего пика.

Отмечая "Торпаг чершенбеси", наши предки отдавали дань уважения матери-земле, ее богатствам и щедротам. Этот день насыщен различными обрядами, которые символизируют благополучие в наступающем новом году, освобождение от невзгод и неприятностей. Раньше в селах каждая семья на крыше своего дома зажигала факелы, по количеству членов семьи. Сегодня вместо факелов в домах зажигаются свечи по числу членов семьи. Еще одна традиция празднества последнего вторника - гадание на колечке. По народным поверьям, в этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, нефть и молочные продукты. Последний вторник перед Новрузом нужно проводить у себя дома, в противном случае 7 лет ты будешь отмечать праздник вне дома.

Это поистине всенародно любимый и широко отмечаемый у нас праздник - праздник добра, праздник надежды, праздник мира.