Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний.

Как сообщает Report, в этом году в первый класс по всей стране пойдут 164 033 школьника.

В 4 472 общеобразовательных учреждениях будут обучаться в общей сложности 1 415 242 человека.

В новом учебном году в Баку в первый класс пойдут 43 397 детей. В подведомственных Управлению образования города Баку школах будут в новом учебном году обучаться 354 573 человека.

В новом учебном году в эксплуатацию будут сданы 29 новых школ, 17 школ основательно отремонтированы, в 384 школах осуществлен текущий ремонт. Строительство 10 учебных учреждений продолжается.

В новом учебном году по заказу Управления капитального строительства и снабжения минобразования 2 школы-интерната капитально отремонтированы и будут сданы в эксплуатацию.

Помимо этого, в этом году изданы 6 623 135 новых учебников и методических пособий для учителей в 261 наименовании.

Сегодня также первый учебный день для 34 771 студента первых курсов вузов.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, учебный год в стране начинается с 15 сентября и этот день отмечается как День знаний.