В Азербайджане открылось представительство итальянского университета Ка-Фоскари

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Один из лучших и старейших университетов Италии Ка-Фоскари открыл своё представительство в Баку.

Как сообщает Report, теперь абитуриенты, желающие подать свои документы в университет, базирующийся в Венеции, могут получить информационную помощь в представительстве.

Ректор Университета Ка-Фоскари Микеле Бульези (Michele Bugliesi), отметил, что Италия и Азербайджан имеют давние исторические, экономические и политические связи, что и стало основой открытия представительства.

"Наш университет достаточно популярен среди азербайджанских студентов, и, чтобы облегчить им процесс поступления, мы решили открыть представительство, которое будет помогать студентам на всех этапах зачисления", - сказал ректор.

По его словам, в этом году в университет Ка-Фоскари поступили 35 азербайджанских студентов, а за свою историю их количество превышает 100. В основном, азербайджанские студенты отдают предпочтение экономическим факультетам, IT и лингвистическим направлениям.

Наполним, 2 ноября итальянский государственный университет в Венеции Ка-Фоскари в Венеции и университет ADA подписали меморандум о сотрудничестве и обмене студентами.